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Чемпионат мира по футболу 2022

Силкин: Со словаками надо играть компактно, с мотивацией, не отдавая ни клочка земли эксклюзив

08 Октября 2021 • 14:05 Комментировать
РОССИЯ
...
Словакия
1.90 3.50 4.50
Через 6 ч. 47 мин.

Известный футбольный тренер Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от отборочного матча чемпионата мира - 2022 Россия - Словакия.

- Какие ожидания от матча? Насколько нашей команде будет сложно добыть три очка в игре со словаками?

- Любая игра сейчас непростая. Тренерский штаб поставит команде задачу, а мы будем болеть за наших ребят, чтобы они победили.

- Учитывая, что наша сборная уступает хорватам первое место по разнице мячей и имеет более сложный календарь на оставшиеся четыре тура, надо громить словаков на своем поле, а не просто побеждать?

- Надо решить основную задачу. Сейчас не стоит загадывать вперед и думать, сколько очков мы наберем и мячей забьем. Мы же не просто так выходим на поле. Есть соперник, который тоже будет искать моменты, чтобы решить свои задачи. Поэтому для нас главное, что был хороший настрой, чтобы игроки вышли на поле с мотивацией. Без этого никогда не добьешься нужного результата.  

- Словакия нанесла единственное поражение нашей сборной в отборе. Это настораживает перед игрой?

- Да нет. То, что было, уже прошло, и  никуда от этого не денешься. Мы сыграли в пошедших матчах с не самыми сильными соперниками, взяли очки. А могли и там где-то споткнуться при неудачном стечении обстоятельств. Нужно играть компактно, спокойно и с мотивацией, не отдавая ни клочка земли.

- Как думаете, соперник приедет отстаивать 0:0 или будет играть на победу?

- Кто его знает. Футбол не всегда справедлив. Иногда все решают эпизоды. Кто первый забьет – получает преимущество. Возможно, команды будут играть в обоюдоострый футбол, но без голов, или наоборот, закроются. Большое значение сыграет ошибка и ее использование.

- Много мячей от нашей команды вы не ожидаете, учитывая кадровые проблемы?

- Нельзя сказать, что в трех последних матчах состав у нас стабилизировался. Все время появляются новые игроки. Поэтому хочу пожелать ребятам, которым выпадет шанс выйти на поле, им воспользовались. Им самим это придаст уверенности.  

- Кого-то из довызванных ребят ожидаете увидеть на поле: Глебова, Адамова, Бакаева, Ахметова?

- Эти футболисты влились в команду, потому что у других были травмы. Но я думаю, тренеры будут рассчитывать не на них. Просто были нужны люди, тем более, кто-то еще может получить повреждение. А так Карпин имеет запасные варианты.  

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- Как считаете, кто будет играть на флангах защиты, где сейчас больше всего не хватает игроков?

- Трудно сказать, проблемные это позиции или нет. Многие стали вспоминать Жиркова, но футболисты не могут играть до ста лет. Они теряют какие-то кондиции. Это шанс для других проявить себя и застолбить место. Посмотрим, удивит ли стартовый состав новыми фамилиями. Ребята приехали, проходят обследование. Тренер выберет тактику на матч и под нее будет подбирать игроков. Если мы кого-то нового и увидим – это будет не спонтанное решение.

- Рассчитываете на победу?

- Всегда надо на нее рассчитывать. Просто иногда что-то не складывается. Мы играем против соперника, который тоже хочет набрать очки. Кто первый использует ошибку, тот будет иметь преимущество. Поведя 1:0, можно играть по счету. Хотелось бы, чтобы мы сегодня набрали три очка и спокойно готовились к следующему матчу. 

Елена Григорьевская

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Сборная России Сергей Силкин
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08.10  21:45 РОССИЯ ... Словакия 2 3.2 4.4
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