Карпин ответил на вопрос, будет ли Кузяев капитаном в игре со Словакией

Наставник сборной России Валерий Карпин рассказал, будет ли Далер Кузяев капитаном в поединке со Словакией. Матч квалификации ЧМ-2022 состоится 8 октября.

Специалист уклонился от прямого ответа и сказал, что всё будет известно завтра.

«Что изменится, если Кузяев будет капитаном или не будет? Завтра узнаете», — приводит слова Карпина ТАСС.

Поединок Россия — Словакия начнется 8 октября в 21:45 мск.

До этого российская команда под руководством Валерия Карпина провела три матча. Россияне набрали 7 очков и при этом не пропустили ни одного гола.