Чанов: «В сборной нет беспрекословного первого номера»

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился своими мыслями насчёт позиции голкипера в сборной России.

«К сожалению, сейчас в сборной нет беспрекословного первого номера. По игре предпочтительнее всех смотрится Станислав Крицюк из «Зенита». Неплох Дюпин из «Рубина»», - приводит слова Чанова Sport24.

По мнению профильного специалиста, тренерскому штабу Валерия Карпина предстоит провести серьёзную работу, чтобы определиться, кто должен защищать ворота национальной команды в ближайших квалификационных поединках к чемпионату мира.

Напомним, что в октябре сборная России сыграет со Словакией и Словенией.