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Чемпионат мира по футболу 2022

Титов ждёт больше голов от Смолова

13 Октября 2021 • 15:26 Комментировать
РОССИЯ
1:0
Словакия
окончен

Экс-капитан сборной России поделился мнением об игре национальной команды после успешно проведенных матчей квалификации к чемпионату мира против Словакии и Словении.

Егор Титов в целом оказался доволен улучшениями в действиях сборной, которая не проиграла при Валерии Карпине ни разу в пяти матчах.

«Команда ускоряется, то есть нет ненужных поперечных передач назад, команда старается как можно быстрее доставить мяч в линию атаки», - цитирует экс-футболист ТАСС.

Титов выразил надежду, что Фёдор Смолов сможет набрать форму к ноябрьским квалификационным матчам, в которых, по его мнению, Артём Дзюба снова не примет участия: «К сожалению, он не забивает много».

У Смолова в текущем сезоне 6 мячей на клубном уровне в 13 проведенных играх.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Чемпионат Мира Егор Титов Фёдор Смолов
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