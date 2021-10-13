Титов ждёт больше голов от Смолова

Экс-капитан сборной России поделился мнением об игре национальной команды после успешно проведенных матчей квалификации к чемпионату мира против Словакии и Словении.

Егор Титов в целом оказался доволен улучшениями в действиях сборной, которая не проиграла при Валерии Карпине ни разу в пяти матчах.

«Команда ускоряется, то есть нет ненужных поперечных передач назад, команда старается как можно быстрее доставить мяч в линию атаки», - цитирует экс-футболист ТАСС.

Титов выразил надежду, что Фёдор Смолов сможет набрать форму к ноябрьским квалификационным матчам, в которых, по его мнению, Артём Дзюба снова не примет участия: «К сожалению, он не забивает много».

У Смолова в текущем сезоне 6 мячей на клубном уровне в 13 проведенных играх.