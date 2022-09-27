«Манчестер Юнайтед» отказал ряду топовых клубов в трансфере Далота

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот мог сменить клубную прописку летом 2021 года, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в услугах португальца были заинтересованы такие клубы, как дортмундская «Боруссия», «Милан» и мадридский «Атлетико». Однако манкунианцы отказались продавать своего футболиста, который так же хотел остаться в команде.

Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Юнайтед» намерено продлить соглашение с 23-летним игроком.

Далот перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2018 года из «Порту» за 22 миллиона евро. Всего в составе «красных дьяволов» португалец провёл 73 матча, забив один гол, а также отдав пять результативных передач.