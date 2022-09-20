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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стало известно, почему Дюмфрис летом не уехал в АПЛ

 
20 Сентября 2022 • 10:32 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
1 4.30 X 3.60 2 1.85
01.10 17:00

Стала известна причина, по которой защитник миланского «Интера» Дензел Дюмфрис не перебрался в команду из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Фабрицио Романо, игрока были готовы купить «Челси» и «Манчестер Юнайтед», но нидерландец отказался переходить, так как боялся, что адаптационный период поставит под угрозу его игру на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, «Интер» был готов отпустить Дюмфриса за 40 миллионов евро. Игрок не исключает, что в будущем всё-таки окажется в чемпионате Англии.

В этом сезоне Дензел провёл за «Интер» 7 матчей в итальянской Серии А. В этих поединках футболист отметился голом и ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Манчестер Юнайтед Дензел Дюмфрис
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
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