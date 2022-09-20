Стало известно, почему Дюмфрис летом не уехал в АПЛ

Стала известна причина, по которой защитник миланского «Интера» Дензел Дюмфрис не перебрался в команду из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Фабрицио Романо, игрока были готовы купить «Челси» и «Манчестер Юнайтед», но нидерландец отказался переходить, так как боялся, что адаптационный период поставит под угрозу его игру на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, «Интер» был готов отпустить Дюмфриса за 40 миллионов евро. Игрок не исключает, что в будущем всё-таки окажется в чемпионате Англии.

В этом сезоне Дензел провёл за «Интер» 7 матчей в итальянской Серии А. В этих поединках футболист отметился голом и ассистом.