Скоулз: «В сборной должен играть Санчо, а не Грилиш»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз считает, что Джедон Санчо заслуживает возвращения в сборную Англии.

22-летний вингер «красных дьяволов» неудачно провёл прошлый сезон, в связи с чем не выступал за сборную с осени прошлого года. В нынешней кампании игрок возвращается к былым кондициям: сегодня его гол помог «Манчестер Юнайтед» одолеть «Шериф» в Лиге Европы (2:0).

«Саутгейт выбирает состав, основываясь на предыдущих сборах, но, думаю, сейчас Санчо заслуживает вызова больше, чем Джек Грилиш. Он был хорош с «Ливерпулем», и сегодня вновь показал высокий уровень», – отметил бывший полузащитник сборной Англии.