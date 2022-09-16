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Скоулз: «В сборной должен играть Санчо, а не Грилиш»

 
16 Сентября 2022 • 00:03 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
02.10 16:00

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз считает, что Джедон Санчо заслуживает возвращения в сборную Англии.

22-летний вингер «красных дьяволов» неудачно провёл прошлый сезон, в связи с чем не выступал за сборную с осени прошлого года. В нынешней кампании игрок возвращается к былым кондициям: сегодня его гол помог «Манчестер Юнайтед» одолеть «Шериф» в Лиге Европы (2:0).

«Саутгейт выбирает состав, основываясь на предыдущих сборах, но, думаю, сейчас Санчо заслуживает вызова больше, чем Джек Грилиш. Он был хорош с «Ливерпулем», и сегодня вновь показал высокий уровень», – отметил бывший полузащитник сборной Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сборная Англии Пол Скоулз Гарет Саутгейт Джек Грилиш Джедон Санчо
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