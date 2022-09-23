Эвра: «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» – всё ещё фавориты чемпионской гонки в АПЛ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра назвал своих фаворитов чемпионской гонки в Английской премьер-лиге. Француз считает, что титул снова разыграют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», хотя команда Юргена Клоппа сейчас идёт на восьмом месте в турнирной таблице, трижды сыграв вничью и потерпев одно поражение.

«Нас ожидает ещё много матчей. Обычно, я говорю, что всё станет понятней к декабрю, но в этот раз будет проходить чемпионат мира, поэтому будет странно. Я думаю, что «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» всё ещё являются главными фаворитами, но нельзя сбрасывать со счетов и остальных».