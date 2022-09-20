Корнеев восхищается Холанном

Бывший нападающий московского ЦСКА и каталонской «Барселоны» Игорь Корнеев восхищается игровыми качествами норвежского нападающего Эрлинга Холанна, который не уходит с поля без забитого мяча.

Особенно Корнеева восхищает наметившаяся в последнее время манера Холанна вести себя на поле тихо, но затем внезапно, в самый неожиданный момент, «взрываться». Он сравнил его с хищником, который поджидает свою жертву у водопоя.

- По мне, у него уникальное голевое чутье. Вроде его вообще не видно в матче, потом появляется где надо. Это что‑то уникальное. Чисто киллер. Сидит как снайпер, потом раз, и сделано, - пояснил Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».