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Корнеев восхищается Холанном

 
20 Сентября 2022 • 04:22 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
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02.10 16:00

Бывший нападающий московского ЦСКА и каталонской «Барселоны» Игорь Корнеев восхищается игровыми качествами норвежского нападающего Эрлинга Холанна, который не уходит с поля без забитого мяча.

Особенно Корнеева восхищает наметившаяся в последнее время манера Холанна вести себя на поле тихо, но затем внезапно, в самый неожиданный момент, «взрываться». Он сравнил его с хищником, который поджидает свою жертву у водопоя.

- По мне, у него уникальное голевое чутье. Вроде его вообще не видно в матче, потом появляется где надо. Это что‑то уникальное. Чисто киллер. Сидит как снайпер, потом раз, и сделано, - пояснил Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Игорь Корнеев Эрлинг Холанн
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