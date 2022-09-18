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«Манчестер Сити» отложил переговоры о новом контракте с Уокером

 
18 Сентября 2022 • 00:15 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
02.10 16:00

«Манчестер Сити» не торопится обсуждать новое контрактное соглашение с правым защитником Кайлом Уокером.

Действующий договор 32-летнего футболиста с «горожанами» истекает летом 2024 года, однако руководство клуба считает, что решение данного вопроса можно отложить на будущее. По информации Daily Star Sport, обсуждения с латералем запланированы на следующий год. При этом утверждается, что обе стороны не испытывают никакого беспокойства по поводу будущего англичанина в клубе, но считают, что сделку желательно закрыть до лета 2023 года.

В нынешней кампании Кайл Уокер появился на поле семь раз во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кайл Уокер
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