«Манчестер Сити» отложил переговоры о новом контракте с Уокером

«Манчестер Сити» не торопится обсуждать новое контрактное соглашение с правым защитником Кайлом Уокером.

Действующий договор 32-летнего футболиста с «горожанами» истекает летом 2024 года, однако руководство клуба считает, что решение данного вопроса можно отложить на будущее. По информации Daily Star Sport, обсуждения с латералем запланированы на следующий год. При этом утверждается, что обе стороны не испытывают никакого беспокойства по поводу будущего англичанина в клубе, но считают, что сделку желательно закрыть до лета 2023 года.

В нынешней кампании Кайл Уокер появился на поле семь раз во всех турнирах.