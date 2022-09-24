Магуайр: «Я отправился на Евро-2020 после 8-недельной травмы и попал в символическую сборную турнира»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр напомнил о том, что прошлым летом попал в символическую сборную Евро-2020, где сборная Англии дошла до финала, уступив в серии послематчевых пенальти Италии.

«Я отправился на Евро-2020 после 8-недельной травмы. Я провёл там далеко не одну игру и попал в символическую сборную турнира», – цитирует Магуайра британское издание Talksport.

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт намекнул, что Магуайр также будет основным и на чемпионате мира в Катаре. Напомним, Гарри потерял место в основе «Манчестер Юнайтед» после первых двух туров АПЛ.