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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Магуайр: «Я отправился на Евро-2020 после 8-недельной травмы и попал в символическую сборную турнира»

 
24 Сентября 2022 • 10:48 Комментировать
Англия
...
Германия
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26.09 21:45

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр напомнил о том, что прошлым летом попал в символическую сборную Евро-2020, где сборная Англии дошла до финала, уступив в серии послематчевых пенальти Италии.

«Я отправился на Евро-2020 после 8-недельной травмы. Я провёл там далеко не одну игру и попал в символическую сборную турнира», – цитирует Магуайра британское издание Talksport.

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт намекнул, что Магуайр также будет основным и на чемпионате мира в Катаре. Напомним, Гарри потерял место в основе «Манчестер Юнайтед» после первых двух туров АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сборная Англии Гарри Магуайр
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АНГЛИЯ ГЕРМАНИЯ
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