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Скоулз похвалил Эриксена

 
22 Сентября 2022 • 21:08 Комментировать
Манчестер Сити
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Манчестер Юнайтед
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02.10 16:00

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз оценил игру новичка «красных дьяволов» Кристиана Эриксена.

Скоулз сказал Mirror, что Эриксен является примером футболиста, который пользуется на поле головой, он умный игрок, понимающий, в какой момент и где он должен находиться. В целом видна умная игра команды, добавил эксперт.

30-летний Эриксен перебрался в состав «Манчестер Юнайтед» минувшим летом на правах свободного агента, до этого датчанин выступал за «Брентфорд».

В текущем сезоне хавбек принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Пол Скоулз Кристиан Эриксен
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