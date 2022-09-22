Скоулз похвалил Эриксена

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз оценил игру новичка «красных дьяволов» Кристиана Эриксена.

Скоулз сказал Mirror, что Эриксен является примером футболиста, который пользуется на поле головой, он умный игрок, понимающий, в какой момент и где он должен находиться. В целом видна умная игра команды, добавил эксперт.

30-летний Эриксен перебрался в состав «Манчестер Юнайтед» минувшим летом на правах свободного агента, до этого датчанин выступал за «Брентфорд».

В текущем сезоне хавбек принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.