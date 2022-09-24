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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Следующим летом на Гримальдо будет претендовать 4 топ-клуба

 
24 Сентября 2022 • 09:36 Комментировать
Севилья
...
Атлетико М
1 2.75 X 3.25 2 2.60
01.10 19:30

Защитник лиссабонской «Бенфики» Алекс Гримальдо следующим летом станет трансферной мишенью сразу четырёх европейских грандов. По информации от журналиста Николо Скиры, футболиста хотят заполучить каталонская «Барселона», туринский «Ювентус», мадридский «Атлетико» и «Манчестер Сити».

Напомним, контракт Гримальдо с «Бенфикой» истекает в конце сезона, поэтому трансфер испанца следующим летом обойдётся новому клуба бесплатно. Ранее ходили слухи, что Алекс может продлить контракт с «Бенфикой», но журналист Николо Скира опроверг эту информацию.

В новом сезоне Гримальдо отметился двумя результативными передачами в 7 матчах чемпионата Португалии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Ювентус Атлетико Мадрид Барселона Манчестер Сити Алекс Гримальдо
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