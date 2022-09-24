Следующим летом на Гримальдо будет претендовать 4 топ-клуба

Защитник лиссабонской «Бенфики» Алекс Гримальдо следующим летом станет трансферной мишенью сразу четырёх европейских грандов. По информации от журналиста Николо Скиры, футболиста хотят заполучить каталонская «Барселона», туринский «Ювентус», мадридский «Атлетико» и «Манчестер Сити».

Напомним, контракт Гримальдо с «Бенфикой» истекает в конце сезона, поэтому трансфер испанца следующим летом обойдётся новому клуба бесплатно. Ранее ходили слухи, что Алекс может продлить контракт с «Бенфикой», но журналист Николо Скира опроверг эту информацию.

В новом сезоне Гримальдо отметился двумя результативными передачами в 7 матчах чемпионата Португалии.