Эриксен проводит свой 400-й матч в АПЛ

В матче девятого тура английской Премьер-лиги между собой встречаются «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», и для полузащитника «красных дьяволов» Кристиана Эриксена это будет уже 400-й матч за все время выступлений в английской Премьер-лиге.

Большую часть из них Эриксен отыграл в лондонском «Тоттенхэме», но также на его счету есть матчи в составе «Брентфорда», а с лета нынешнего года датский футболист выступает уже в составе «Манчестер Юнайтед».

Следить за событиями матча между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» можно в формате прямой онлайн-трансляции, она доступна по ссылке на наш сайт.