Де Йонг остаётся на радаре у «МЮ»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг остаётся на радаре у «Манчестер Юнайтед». По информации от журналиста Роб Доусона, «красные дьяволы» следующим летом предпримут очередную попытку подписать нидерландца.

Напомним, что де Йонг мог оказаться в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом, но в итоге отказался уходить, так как хотел остаться в «Барселоне». При этом «красные дьяволы» были готовы заплатить за полузащитника сумму в районе 90 миллионов евро.

Де Йонгом ранее также интересовался лондонский «Челси». «Манчестер Юнайтед» помимо де Йонга следующим летом хочет приобрести у дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, которого оценивают в районе 150 миллионов евро.