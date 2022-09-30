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Де Йонг остаётся на радаре у «МЮ»

30 Сентября 2022 • 11:43 Комментировать
Мальорка
...
Барселона
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01.10 22:00

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг остаётся на радаре у «Манчестер Юнайтед». По информации от журналиста Роб Доусона, «красные дьяволы» следующим летом предпримут очередную попытку подписать нидерландца.

Напомним, что де Йонг мог оказаться в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом, но в итоге отказался уходить, так как хотел остаться в «Барселоне». При этом «красные дьяволы» были готовы заплатить за полузащитника сумму в районе 90 миллионов евро.

Де Йонгом ранее также интересовался лондонский «Челси». «Манчестер Юнайтед» помимо де Йонга следующим летом хочет приобрести у дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, которого оценивают в районе 150 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
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МАЛЬОРКА БАРСЕЛОНА
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