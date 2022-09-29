Ван де Бек хотел покинуть «МЮ», когда видел, как Погба опаздывает на тренировки, но всё равно выходит в старте

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек в прошлом хотел покинуть «Олд Траффорд». Причина заключалась не только в отсутствии игрового времени, а в том, что некоторые футболисты выходили в основе, несмотря на постоянные опоздания на тренировки.

«Его конкурентом являлся Поль Погба, который постоянно опаздывал на тренировки. Он извинялся, а потом ему снова и снова позволяли выходить в старте. Всё это при том, что Донни тренировался по 10 часов в день на протяжение 8 недель, чтобы показать свой уровень. Из-за этого ван де Бек однажды захотел уйти», – сказал бывший агент футболиста Гидо Альберс в интервью Goal.com.

Напомним, ван де Бек выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2020 года.