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Ван де Бек хотел покинуть «МЮ», когда видел, как Погба опаздывает на тренировки, но всё равно выходит в старте

29 Сентября 2022 • 12:59 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
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02.10 16:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек в прошлом хотел покинуть «Олд Траффорд». Причина заключалась не только в отсутствии игрового времени, а в том, что некоторые футболисты выходили в основе, несмотря на постоянные опоздания на тренировки.

«Его конкурентом являлся Поль Погба, который постоянно опаздывал на тренировки. Он извинялся, а потом ему снова и снова позволяли выходить в старте. Всё это при том, что Донни тренировался по 10 часов в день на протяжение 8 недель, чтобы показать свой уровень. Из-за этого ван де Бек однажды захотел уйти», – сказал бывший агент футболиста Гидо Альберс в интервью Goal.com.

Напомним, ван де Бек выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2020 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Поль Погба Донни ван де Бек
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