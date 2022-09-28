Перес не исключает, что в будущем Мбаппе и Холанн будут играть за «Реал»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес ещё не закрыл двери перед Килианом Мбаппе и Эрлингом Холанном. По информации от журналиста Эду Агирре, глава «сливочных» не исключает, что оба футболиста в будущем будут выступать за «Реал».

Напомним, летом Килиан Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ», хотя мог перейти на правах свободного агента в мадридский «Реал». После этого начали появляться слухи, о том, что Перес якобы затаил обиду на француза и больше не пригласит его на «Сантьяго Бернабеу».

Что касается Холанна, норвежец летом перешёл в «Манчестер Сити», хотя «Реал» также был готов совершить его трансфер. У игрока через некоторое время в контракте с «горожанами» появится сумма отступных, которая составит 150 миллионов евро.