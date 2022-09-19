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Грилиш: «Я всё ещё не чувствую себя на 100%»

 
19 Сентября 2022 • 13:33 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
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02.10 16:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш заявил, что пока не набрал свою лучшую форму. Напомним, что в субботу англичанин забил свой первый гол в новом сезоне, открыв счёт на старте выездного поединка против «Вулверхэмптона».

«Я всё ещё не чувствую себя на 100%, но думаю, что в этом сезоне, включая предсезонку, я сыграл всего около пяти матчей и одну полную 90-минутную игру. Я ещё не чувствую себя в оптимальной форме, но, надеюсь, это придёт со временем», – цитирует Грилиша официальный сайт «Манчестер Сити».

Этот сезон станет для Джека уже вторым в составе «горожан». В своей дебютной кампании полузащитник выиграл с командой чемпионат Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Джек Грилиш
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