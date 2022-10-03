Какова роль Роналду в развале «Манчестер Юнайтед»

В воскресенье Криштиану Роналду со скамейки наблюдал за тем, как его «Манчестер Юнайтед» был уничтожен в дерби. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над положением португальца.

Футбол интересен не только самой игрой, действом, которое происходит на поле в течение 90 минут. Особенно интересно наблюдать за какими-то сюжетами, которые вроде как идут параллельно, но имеют важнейшее значение. Прошлым летом Криштиану Роналду ушёл из «Ювентуса», и, как говорят, садясь в самолёт до Манчестера, не знал до конца, в каком клубе будет играть. Хосеп Гвардиола хотел португальца для замены ушедшего Агуэро. Однако Роналду выбрал возвращение в «Юнайтед». Интересно, что думал португалец в воскресенье? «МЮ» провалил прошлый сезон и находится в непонятном положении сейчас. «Сити» же этим летом подписал Эрлинга Холанна, который бьёт рекорд за рекордом.

Думает ли Роналду, что это он мог быть на месте норвежца в «Сити» и забивать гол за голом в выстроенной системе Гвардиолы? Вместо этого он остаётся в запасе на дерби и не выходит даже по ходу матча. Более того, Роналду стал настоящей проблемой «МЮ», которая очень мешает команде.

Летом Роналду настаивал на уходе из клуба, ставя себя выше коллектива. Португалец позже присоединился к партнёрам, пытаясь добиться перехода. В итоге Роналду всё же остался. Причём «МЮ» не то чтобы удерживал португальца, кажется, реальных предложений по нему не было. Своим поведением, как сообщается, Роналду настроил против себя многих партнёров.

Эта ситуация явно ударила по Эрику тен Хагу. Когда заходит речь о том, что тренеру из относительно маленькой команды может быть сложно работать со звёздным коллективом, то как раз подразумеваются такие моменты. Тен Хагу просто не позавидуешь. Никому не пожелаешь оказаться в ситуации, когда у тебя в команде есть великий игрок, который не хочет играть за команду, но при этом от него невозможно избавиться.

Проблема «МЮ» состоит ещё и в том, что при оставшемся Роналду клуб так и не пополнился сильным форвардом. Начало сезона в «Ливерпуле» чуть подбадривает поклонников «красных дьяволов». Нуньес, которого упустили «манкунианцы», пока не блещет. Правда, этот факт точно не решает проблему самих «красных дьяволов» с отсутствием ударного форварда.

Очень сложно представить, что Роналду сможет теперь как-то реанимировать свою карьеру на «Олд Траффорд». Точнее говоря, вряд ли это случится, просто потому что он сам себя настроил против партнёров и тренера. «МЮ», скорее всего, рад был бы избавиться от токсичного Роналду, но теперь до января как минимум этого не случится. Пожалуй, для клуба главной задачей на зимнее трансферное окно будет именно поиск решения для ухода португальца.

После поражения от «Манчестер Сити» Эрик тен Хаг сказал, что выпускать Роналду при счёте 0:4 было бы неуважением к нему, к его карьере. Однако эти слова выглядят каким-то троллингом в сторону португальца. Роналду провёл в Премьер-лиге всего один матч целиком, а ещё в пяти выходил на замену. При этом тен Хаг использует португальца в матчах Лиги Европы.

Роналду не нужен тен Хагу ни как токсичный игрок, ни как футболист, который не способен играть в прессинге в его системе. Кажется, что голландец сможет строить полноценную команду только тогда, когда португальца не будет в составе.

Роман Андреев