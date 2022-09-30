Холанн: «После матча в Лиге чемпионов в 2021 году, 15 игроков «Манчестер Сити» позвали меня в команду»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн вспомнил, как выступал за дортмундскую «Боруссию» против «горожан» в матче ¼ финала Лиги чемпионов сезона-2020/21. Норвежец заявил, что по окончанию той игры, сразу 15 игроков английского клуба позвали его в команду.

«Я помню, как играл за «Боруссию» Дортмунд против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов в 2021 году. После одного из матчей, сразу 15 игроков «Манчестер Сити» позвали меня в команду. Среди них были де Брёйне, Диаш, Фоден, Стоунс и другие», – цитирует норвежца журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Холанн на старте сезона забил за «горожан» уже 14 голов во всех турнирах.