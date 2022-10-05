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Грилиш рассказал о своих хобби вне футбола

05 Октября 2022 • 17:57 Комментировать
Манчестер Сити
6:3
Манчестер Юнайтед
окончен

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал о своих хобби за пределами футбольного поля.

«Сейчас я пытаюсь обучиться навыкам диджея. Получается плохо, но для всего нужно время. Также я учу испанский язык, у меня испанский с бирмингемским акцентом. Я хочу делать что-нибудь вне футбола, иметь какое-то хобби», – рассказал один из самых дорогих футболистов мира в интервью BT Sport.

Грилиш примерил футболку «горожан» прошлым летом, перейдя из «Астон Виллы» примерно за 100 миллионов евро. В нынешнем сезоне в рамках всех турниров Джек забил один гол в семи поединках.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Джек Грилиш
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