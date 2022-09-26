Кантона: «МЮ» отказался назначать меня на должность футбольного президента»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона признался, что ранее обсуждал с клубом возможность назначения на должность футбольного президента.

«Я несколько раз встречался со спортивным директором Эдом Вудвордом, но клуб не стал назначать меня на должность футбольного президента. Я всё ещё думаю, что «Манчестер Юнайтед» нужен человек на эту должность. Не важно, буду ли это я или кто-то другой», – цитирует француза The Athletic.

Напомним, что Кантона четырежды становился чемпионом Англии в составе «Манчестер Юнайтед». Футболист перешёл в стан манкунианцев из «Лидса» в 1992 году.