«Манчестер Сити» хочет продлит контракт Бернарду Силвы, но готов продать игрока при определённом условии

«Манчестер Сити» надеется удержать Бернарду Силву на ближайшие годы.

Минувшим летом на португальца претендовали «Барселона» и «ПСЖ», но сделка не состоялась. При этом 28-летний игрок сообщил своему клубу о желании попробовать силы в чемпионате Испании, и руководство «горожан» намерено в скором времени обсудить с полузащитником новый контракт, чтобы снизить риск его ухода, докладывает журналист Джек Гаган. Однако в «Манчестер Сити» готовы расстаться со своей звездой, если поступит предложение в размере 90 млн евро.

Нынешнее соглашение Бернарду Силвы с манчестерским грандом истекает в 2025 году. Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 80 млн евро.