«Манчестер Юнайтед» переплатил за трансферы больше всех в мире

Согласно исследованию CIES Football Observatory, «Манчестер Юнайтед» оказался главным транжирой в европейском футболе за десять лет.

В период с июля 2012 года по ноябрь прошлого года руководство «красных дьяволов» провернуло 33 сделки, переплатив 238 миллионов евро от общей стоимости приобретенных футболистов.

В топ-3 также вошли «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен». Лидеры итальянского и французского футбола последнего десятилетия переплатили 234 и 162 миллиона евро соответственно.

Что интересно, на четвертом месте находится «Астон Вилла» с показателем 149 миллионов евро. Замыкает пятёрку лондонский «Челси». «Аристократы» отдали на трансферы лишние 135 миллионов евро.