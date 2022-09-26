Стоунс получил травму в матче со сборной Германии

Центральный защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Джон Стоунс вынужденно заменён из-за травмы.

28-летний футболист покинул поле уже на 37-й минуте матча Лиги наций против сборной Германии, уступив место своему одноклубнику Кайлу Уокеру. Отмечается, что Стоунс не смог продолжить игру из-за повреждения подколенного сухожилия, которое может оказаться серьёзным.

Джон Стоунс принял участие в семи поединках «Манчестер Сити» в текущем сезоне, записав себе в актив один гол и две результативные передачи во всех соревнованиях. Сегодняшняя игра стала для центрбека 59-й в составе сборной Англии.