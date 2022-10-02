Тен Хаг попробует повторить достижение Фергюсона 1987 года

В матче девятого тура английской Премьер-лиги между собой встречаются «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», и для нового наставника «красных дьяволов» Эрика тен Хага это будет первое манкунианское дерби. Любопытно, что предыдущие пять наставников «Манчестер Юнайтед» проиграли свои первые матчи против «Манчестер Сити» у руля клуба.

Это и Дэвид Мойес, и Луи ван Галь, и Жозе Моуринью, и Уле Гуннар Сульшер, и Ральф Рангник. А последним тренером, который выиграл свой первый матч против «Манчестер Сити», является Алекс Фергюсон.

Следить за событиями матча между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» можно в формате прямой онлайн-трансляции, она доступна по ссылке на наш сайт.