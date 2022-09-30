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Скоулз считает переоценёнными двух игроков «Манчестер Юнайтед»

30 Сентября 2022 • 01:58 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
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02.10 16:00

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» не впечатлён игрой Давида де Хеа и Рафаэля Варана.

По словам англичанина, вратарь и центральный защитник «красных дьяволов» не оправдывают статус звёзд.

«В определённый момент тен Хаг осознал, что команде не хватает качеств для игры в его футбол – здесь нужен более прямолинейный стиль. Варан был очень хорош в центре обороны на протяжении нескольких лет в прошлом, но он не великий игрок. То же самое касается и де Хеа – он вовсе не феномен, а просто хороший вратарь», – цитирует Daily Mirror Пола Скоулза.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ с 12 набранными очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Пол Скоулз Давид Де Хеа Рафаэль Варан
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МАНЧЕСТЕР СИТИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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