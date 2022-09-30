Скоулз считает переоценёнными двух игроков «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» не впечатлён игрой Давида де Хеа и Рафаэля Варана.

По словам англичанина, вратарь и центральный защитник «красных дьяволов» не оправдывают статус звёзд.

«В определённый момент тен Хаг осознал, что команде не хватает качеств для игры в его футбол – здесь нужен более прямолинейный стиль. Варан был очень хорош в центре обороны на протяжении нескольких лет в прошлом, но он не великий игрок. То же самое касается и де Хеа – он вовсе не феномен, а просто хороший вратарь», – цитирует Daily Mirror Пола Скоулза.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ с 12 набранными очками.