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Отец Холанна составил рейтинг клубов, в которые Эрлинг мог перейти до трансфера в «Манчестер Сити»

29 Сентября 2022 • 20:03 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
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02.10 16:00

Альф-Инге Холанн, отец Эрлинга Холанна, рассказал, предложения от каких клубов рассматривал нынешний нападающий «Манчестер Сити».

22-летний норвежец находился в сфере интересов практически всех грандов европейского футбола, но из множества вариантов выбрал «Манчестер Сити». Договорённость была достигнута в апреле, а переход из дортмундской «Боруссии» состоялся летом.

«Приоритетным вариантом в нашем списке изначально был «Манчестер Сити», – рассказывает отец звёздного форварда в интервью TimesSport. – Номером два была «Бавария», на третьем месте – «Реал» Мадрид, далее – «ПСЖ». Мы также рассматривали другие английские клубы – например, «Ливерпуль», «Челси». Был и вариант с «Барселоной», – отметил Альф-Инге Холанн.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Ливерпуль Бавария Барселона Манчестер Сити Боруссия Дортмунд ПСЖ Эрлинг Холанн Трансферы футбола - лето 2022 Альф-Инге Холанн
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