Отец Холанна составил рейтинг клубов, в которые Эрлинг мог перейти до трансфера в «Манчестер Сити»

Альф-Инге Холанн, отец Эрлинга Холанна, рассказал, предложения от каких клубов рассматривал нынешний нападающий «Манчестер Сити».

22-летний норвежец находился в сфере интересов практически всех грандов европейского футбола, но из множества вариантов выбрал «Манчестер Сити». Договорённость была достигнута в апреле, а переход из дортмундской «Боруссии» состоялся летом.

«Приоритетным вариантом в нашем списке изначально был «Манчестер Сити», – рассказывает отец звёздного форварда в интервью TimesSport. – Номером два была «Бавария», на третьем месте – «Реал» Мадрид, далее – «ПСЖ». Мы также рассматривали другие английские клубы – например, «Ливерпуль», «Челси». Был и вариант с «Барселоной», – отметил Альф-Инге Холанн.