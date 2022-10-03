Руководство «Манчестер Юнайтед» ищет варианты на замену Давиду Де Хеа. Одним из претендентов является молодой португалец Диогу Кошта.

По информации Metro, боссы «красных дьяволов» заинтересованы в приобретении стража ворот «Порту». Сообщается, что скауты английского гранда уже просматривают игру вратаря одного из сильнейших коллективов Португалии. Стоимость трансфера может составить 30 миллионов евро.

23-летний голкипер является воспитанником «Порту». За первый состав Кошта провёл 45 поединков в рамках чемпионата Португалии с 2020 года.

