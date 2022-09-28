«Барселона» утратила интерес к полузащитнику «Манчестер Сити»

Хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган вряд ли окажется в «Барселоне» в 2023 году.

Минувшим летом немецкий футболист рассматривался «Барселоной» как альтернатива Бернарду Силве в случае ухода Френки де Йонга, однако все трое в итоге остались в своих клубах. Контракт Гюндогана с «Манчестер Сити» истекает следующим летом, но «Барселона» уже не считает игрока одной из трансферных целей, сообщает журналист Габриэль Санс. В настоящий момент вероятность сделки крайне невелика.

«Манчестер Сити» заинтересован в продлении контракта с Гюндоганом. Ожидается, что переговоры по новому соглашению стартуют зимой.