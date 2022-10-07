Ветеран «Барселоны» Херард Пике может продолжить в клубе, которым сам игрок и владеет.

Речь идёт об «Андорре» – коллективе, выступающем во втором по силе дивизионе испанского футбола. «Подписание Пике? Я бы сделал это с закрытыми глазами. Мы видели его в Лиге чемпионов и в матче с «Мальоркой». Он играет мало, но он ещё несколько лет будет элитным защитником», — цитирует наставника клуба Эдера Сарабию Sport.es.

Напомним, что Пике приобрёл «Андорру» в 2018 году. Команда из небольшой страны занимает шестое место в таблице второго дивизиона с 14 баллами.

