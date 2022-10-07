Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике может перейти в клуб, которым он владеет слухи

07 Октября 2022 • 21:31 Комментировать (2)
Мальорка
0:1
Барселона
окончен

Ветеран «Барселоны» Херард Пике может продолжить в клубе, которым сам игрок и владеет.

Речь идёт об «Андорре» – коллективе, выступающем во втором по силе дивизионе испанского футбола. «Подписание Пике? Я бы сделал это с закрытыми глазами. Мы видели его в Лиге чемпионов и в матче с «Мальоркой». Он играет мало, но он ещё несколько лет будет элитным защитником», — цитирует наставника клуба Эдера Сарабию Sport.es.

Напомним, что Пике приобрёл «Андорру» в 2018 году. Команда из небольшой страны занимает шестое место в таблице второго дивизиона с 14 баллами.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике Андорра Эдер Сарабия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Fan from Stamford Bridg
07 Октября 2022 в 21:54
Сам себе будет зарплату платить)
ivan_petrenko95
07 Октября 2022 в 21:49
конечно, ведь добровольно никто его себе не возьмет))) МЛС и Азию не беру в счет. Очень сильно сбавил, унылый старичок. Пока не стал посмешищем в родном клубе нужно летом сваливать.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
07.10.22 в 22:00
Осасуна Осасуна
Валенсия Валенсия
2.27 3.30 3.40
Видео
08.10.22 в 15:00
Альмерия Альмерия
Райо Вальекано Райо Вальекано
2.70 3.15 2.85
Видео
08.10.22 в 17:15
Атлетико М Атлетико М
Жирона Жирона
1.48 4.50 7.20
Видео
08.10.22 в 19:30
Севилья Севилья
Атлетик Б Атлетик Б
2.70 3.25 2.80
Видео
08.10.22 в 22:00
Хетафе Хетафе
Реал Мадрид Реал Мадрид
6.20 4.30 1.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Октября
21:41 · Испания. Ла Лига
​«Хетафе» - «Реал»: прогноз на матч чемпионата Испании – 8 октября 2022
21:32 · Германия. Бундеслига
«Реал» видит в Беллингеме нового лидера полузащиты 1
21:31 · Испания. Ла Лига
Пике может перейти в клуб, которым он владеет 2 слухи
21:23 · Англия. Премьер-лига
Ауа рассказал, почему сорвался его переход в клубы АПЛ и Ла Лиги
20:19 · Испания. Ла Лига
Френки де Йонг сможет сыграть в ближайшем матче «Барселоны»
20:01 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался о том, что Кроос может завершить карьеру следующим летом
19:33 · Испания. Ла Лига
Луиз о рекорде Коке: «Ты всегда ставишь команду превыше всего»
19:26 · Испания. Ла Лига
​«Атлетико» ремонтирует поле на базе из-за частых мышечных травм
15:51 · Англия. Премьер-лига
​У «Реала» есть план по подписанию Холанна 1 слухи
15:44 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, когда Куртуа вернётся на поле
15:39 · Испания. Ла Лига
Алаба не сыграет с «Хетафе»
15:37 · Испания. Ла Лига
​Суарес вспомнил, как они с Месси страдали в «Барселоне» 2
15:22 · Испания. Ла Лига
​Пьянич – о тренировках Кумана: «Ни интенсивности, ни тактики, ни идей»
14:43 · Испания. Ла Лига
Анчелотти – о Бензема: «Если игрок говорит мне, что устал, я не буду выпускать его на поле»
14:29 · Испания. Ла Лига
Модрич выйдет в основе на матч с «Хетафе»
Все новости
Рекомендуем