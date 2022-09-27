По информации Mundo Deportivo, наставник «Барселоны» Хави Эрнандес подтвердил руководству клуба намерение видеть в своих рядах Бернарду Силву.

Сообщается, что в стане «блауграны» полностью разделяют желание главного тренера. В качестве аргумента специалист выдвигает опыт португальского плеймейкера, который умеет играть при позиционном футболе, а также сможет дать коллективу необходимую стабильность.

Сообщается, что для совершения сделки по Силве следующим летом «Барселоне» вновь потребуется расчистить свой состав, поскольку руководство Ла Лиги запретило «сине-гранатовым» использовать финансовые рычаги.

Бернарду мог оказаться на «Камп Ноу» уже этим летом, однако каталонцы видят в футболисте «Манчестер Сити» приоритетную цель на следующее межсезонье.

