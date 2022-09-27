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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави хочет видеть Бернарду Силву в «Барселоне» летом 2023 года слухи

27 Сентября 2022 • 10:06 Комментировать
Мальорка
...
Барселона
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01.10 22:00

По информации Mundo Deportivo, наставник «Барселоны» Хави Эрнандес подтвердил руководству клуба намерение видеть в своих рядах Бернарду Силву.

Сообщается, что в стане «блауграны» полностью разделяют желание главного тренера. В качестве аргумента специалист выдвигает опыт португальского плеймейкера, который умеет играть при позиционном футболе, а также сможет дать коллективу необходимую стабильность.

Сообщается, что для совершения сделки по Силве следующим летом «Барселоне» вновь потребуется расчистить свой состав, поскольку руководство Ла Лиги запретило «сине-гранатовым» использовать финансовые рычаги.

Бернарду мог оказаться на «Камп Ноу» уже этим летом, однако каталонцы видят в футболисте «Манчестер Сити» приоритетную цель на следующее межсезонье.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Бернарду Силва
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