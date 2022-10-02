Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави отреагировал на то, что побил рекорд Зидана

02 Октября 2022 • 08:15 Комментировать
Мальорка
0:1
Барселона
окончен

Рулевой каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о том, что он побил рекордное достижение экс-наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана по количеству гостевых матчей подряд без поражений в рамках Ла Лиги.

«Я очень доволен. Команда отлично справляется. Надеюсь, этот рекорд в итоге превратится в титул. Рад видеть, как мои подопечные проявляют характер в тяжелых матчах. Это значит, что мы на верном пути. Нужно, чтобы наши рекорды перешли в трофеи», - приводит слова тренера газета Marca.

Накануне «сине-гранатовые» победили «Мальорку» (1:0) на выезде. «Барса» продлила серию до 18 матчей в гостях без поражений. Прежний рекорд Зидана составлял 17 игр.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
02.10  15:00 Эспаньол ... Валенсия 2.60 3.25 2.90
02.10  17:15 Сельта ... Бетис 2.48 3.30 3.00
02.10  19:30 Жирона ... Реал Сосьедад 3.90 3.40 2.04
02.10  22:00 Реал Мадрид ... Осасуна 1.38 5.40 7.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Октября
08:30 · Испания. Ла Лига
«Севилья» нашла замену Лопетеги
08:15 · Испания. Ла Лига
Хави отреагировал на то, что побил рекорд Зидана
07:18 · Испания. Ла Лига
Тебас: «Перес предлагает то, что может убить «Реал» и остальные клубы»
07:07 · Германия. Бундеслига
«Реал» и «Бавария» поборются за восходящую звезду немецкого футбола
05:31 · Испания. Ла Лига
Бускетс: «Я очень рад за тер Штегена»
04:49 · Испания. Ла Лига
Женская «Барселона» разгромила «Реал» со счётом 7:0
04:26 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген установил личный рекорд в Ла Лиге
04:14 · Испания. Ла Лига
«Сельта» - «Бетис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
04:13 · Испания. Ла Лига
«Эспаньол» - «Валенсия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
04:11 · Испания. Ла Лига
«Реал» Мадрид – «Осасуна»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
02:26 · Испания. Ла Лига
Хави: «Левандовски – лучший голеодор в мире»
00:57 · Италия. Серия А
«Барселона» пропустила всего один гол в чемпионате – лучший показатель в топ-5 лигах
00:33 · Испания. Ла Лига
Хави – о победе над «Мальоркой»: «Левандовски и тер Штеген сыграли решающую роль»
00:21 · Испания. Ла Лига
Хави побил рекорд Зидана
00:12 · Испания. Ла Лига
Серхио Рамос не проиграл ни одного матча с момента перехода в «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем