Хави отреагировал на то, что побил рекорд Зидана

Рулевой каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о том, что он побил рекордное достижение экс-наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана по количеству гостевых матчей подряд без поражений в рамках Ла Лиги.

«Я очень доволен. Команда отлично справляется. Надеюсь, этот рекорд в итоге превратится в титул. Рад видеть, как мои подопечные проявляют характер в тяжелых матчах. Это значит, что мы на верном пути. Нужно, чтобы наши рекорды перешли в трофеи», - приводит слова тренера газета Marca.

Накануне «сине-гранатовые» победили «Мальорку» (1:0) на выезде. «Барса» продлила серию до 18 матчей в гостях без поражений. Прежний рекорд Зидана составлял 17 игр.