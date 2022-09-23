Ван Галь объяснил, почему заменил де Йонга в матче с Польшей

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь объяснил своё решение заменить полузащитника Френки де Йонга на 46-й минуте матча Лиги наций против Польши. Напомним, «оранжевые» выиграли игру со счётом 2:0.

«Френки де Йонг почувствовал напряжение в мышцах, именно поэтому я заменил его так рано. Тем не менее, он сказал мне, что должен восстановиться к матчу с Бельгией», – сказал ван Галь на пресс-конференции.

Напомним, что перед шестым туром группового этапа Лиги наций сборная Нидерландов опережает Бельгию на три очка. 25 сентября «оранжевые» примут географических соседей у себя дома. Матч стартует в 21:45 по московскому времени.