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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ван Галь объяснил, почему заменил де Йонга в матче с Польшей

 
23 Сентября 2022 • 09:38 Комментировать
Мальорка
...
Барселона
1 9.00 X 5.30 2 1.35
01.10 22:00

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь объяснил своё решение заменить полузащитника Френки де Йонга на 46-й минуте матча Лиги наций против Польши. Напомним, «оранжевые» выиграли игру со счётом 2:0.

«Френки де Йонг почувствовал напряжение в мышцах, именно поэтому я заменил его так рано. Тем не менее, он сказал мне, что должен восстановиться к матчу с Бельгией», – сказал ван Галь на пресс-конференции.

Напомним, что перед шестым туром группового этапа Лиги наций сборная Нидерландов опережает Бельгию на три очка. 25 сентября «оранжевые» примут географических соседей у себя дома. Матч стартует в 21:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Луи Ван Галь Френки де Йонг Сборная Нидерландов
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