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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» обладает лучшей обороной в топ-5 европейских чемпионатов

 
20 Сентября 2022 • 09:39 Комментировать
Мальорка
...
Барселона
1 9.00 X 5.40 2 1.32
01.10 22:00

«Барселона» обладает лучшей обороной среди клубов топ-5 европейских чемпионатов на момент паузы на игры сборных.

За шесть первых матчей испанской Ла Лиги подопечные Хави Эрнандеса пропустили всего один гол. Во встрече с «Реал Сосьедадом» в ворота Марка-Андре тер Штегена забил Александр Исак. Отметим, что в расчёт берутся исключительно матчи в рамках чемпионатов.

Что интересно, на второй строчке также находится коллектив из высшего дивизиона Испании, а именно «Вильярреал» с двумя пропущенными мячами. Тройку замыкает один из лидеров нового сезона Серии А – «Аталанта». Подопечные Джан Пьеро Гасперини пропустили в семи поединках чемпионата три гола.
 

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Барселона Ла Лига
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МАЛЬОРКА БАРСЕЛОНА
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