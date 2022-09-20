«Барселона» обладает лучшей обороной в топ-5 европейских чемпионатов

«Барселона» обладает лучшей обороной среди клубов топ-5 европейских чемпионатов на момент паузы на игры сборных.

За шесть первых матчей испанской Ла Лиги подопечные Хави Эрнандеса пропустили всего один гол. Во встрече с «Реал Сосьедадом» в ворота Марка-Андре тер Штегена забил Александр Исак. Отметим, что в расчёт берутся исключительно матчи в рамках чемпионатов.

Что интересно, на второй строчке также находится коллектив из высшего дивизиона Испании, а именно «Вильярреал» с двумя пропущенными мячами. Тройку замыкает один из лидеров нового сезона Серии А – «Аталанта». Подопечные Джан Пьеро Гасперини пропустили в семи поединках чемпионата три гола.

