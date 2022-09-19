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Чемпионат Испании. Ла Лига

«ПСЖ» летом хотел взять Левандовски, чтобы создать связку поляка с Мбаппе в схеме 4-4-2

 
19 Сентября 2022 • 10:43 Комментировать
ПСЖ
...
Ницца
1 1.18 X 7.60 2 14.00
01.10 22:00

«ПСЖ» летом хотел пригласить в команду нападающего Роберта Левандовски, который в итоге перешёл из мюнхенской «Баварии» в «Барселону». По информации от Le JDD, французский клуб мечтал создать связку между Левандовски и Мбаппе в схеме 4-4-2.

В случае прихода поляка, «ПСЖ» хотел избавиться от Неймара, у которого летом были натянутые отношения с руководством. Напомним, что на сегодняшний день бразилец является лучшим игроком парижан в новом сезоне по системе гол + пас – во всех турнирах игрок отметился 9 голами и 8 ассистами в 9 матчах.

Левандовски летом хотел перейти исключительно в «Барселону». Сейчас поляк лидирует в бомбардирской гонке Ла Лиги с 8 голами в 6 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Неймар Роберт Левандовски Килиан Мбаппе
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