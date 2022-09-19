«ПСЖ» летом хотел взять Левандовски, чтобы создать связку поляка с Мбаппе в схеме 4-4-2

«ПСЖ» летом хотел пригласить в команду нападающего Роберта Левандовски, который в итоге перешёл из мюнхенской «Баварии» в «Барселону». По информации от Le JDD, французский клуб мечтал создать связку между Левандовски и Мбаппе в схеме 4-4-2.

В случае прихода поляка, «ПСЖ» хотел избавиться от Неймара, у которого летом были натянутые отношения с руководством. Напомним, что на сегодняшний день бразилец является лучшим игроком парижан в новом сезоне по системе гол + пас – во всех турнирах игрок отметился 9 голами и 8 ассистами в 9 матчах.

Левандовски летом хотел перейти исключительно в «Барселону». Сейчас поляк лидирует в бомбардирской гонке Ла Лиги с 8 голами в 6 матчах.