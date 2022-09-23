«Реал» считает, что 90 очков будет достаточно для победы в Ла Лиге

В мадридском «Реале» считают, что каталонская «Барселона» в этом сезоне будет куда сильнее, чем в прошлой кампании. По информации от Marca, в стане «сливочных» настроены на очень сложную борьбу за чемпионский титул Ла Лиги.

Игроки «Реалы» считают, что 90 очков будет достаточно для того, чтобы защитить свои золотые медали чемпионата. Напомним, после 6 туров «сливочные» набрали максимум очков и опережают «Барселону» в турнирной таблице с отрывом в два пункта.

Свой следующий матч в чемпионате «Реал» проведёт после международной паузы против «Осасуны». В последнем туре «сливочные» со счётом 2:1 обыграли в дерби мадридский «Атлетико» на выезде.