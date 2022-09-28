«Реал Сосьедад» увеличит отступные за «нового Бускетса», на которого претендует «Барселона»

Полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди близок к продлению контракта с клубом.

Как стало известно ранее, «Барселона» активно изучает возможность приобретения 23-летнего опорника на фоне сведений о приближающемся уходе Серхио Бускетса. Субименди считается игроком, способным заменить 34-летнего ветерана «сине-гранатовых» на долгосрочной основе, а отступные в его контракте на данный момент составляют всего 60 млн евро.

Впрочем, «Реал Сосьедад» рассчитывает как можно скорее исправить ситуацию: по заявлениям Diario SPORT, баскский клуб близок к подписанию нового пятилетнего контракта с хавбеком. В обновлённом договоре будет прописана гораздо более солидная сумма отступных – 90 млн евро.