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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал Сосьедад» увеличит отступные за «нового Бускетса», на которого претендует «Барселона»

28 Сентября 2022 • 23:05 Комментировать
Мальорка
...
Барселона
1 9.00 X 5.20 2 1.35
01.10 22:00

Полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди близок к продлению контракта с клубом.

Как стало известно ранее, «Барселона» активно изучает возможность приобретения 23-летнего опорника на фоне сведений о приближающемся уходе Серхио Бускетса. Субименди считается игроком, способным заменить 34-летнего ветерана «сине-гранатовых» на долгосрочной основе, а отступные в его контракте на данный момент составляют всего 60 млн евро.

Впрочем, «Реал Сосьедад» рассчитывает как можно скорее исправить ситуацию: по заявлениям Diario SPORT, баскский клуб близок к подписанию нового пятилетнего контракта с хавбеком. В обновлённом договоре будет прописана гораздо более солидная сумма отступных – 90 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Реал Сосьедад Мартин Субименди трансферы футбола - лето 2023
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