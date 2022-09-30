​Хави ждёт сложного матча против «Мальорки»

В первый вечер октября «Барселона» проведёт гостевой матч против «Мальорки» в рамках седьмого тура чемпионата Испании. Главный тренер каталонской команды Хави Эрнандес сказал несколько слов на пресс-конференции.

«Я думаю о том, как победить завтра. Нам будет сложно, потому что «Мальорка» - это команда, в которую Агирре вложил часть своей души. Мы видели, как они усложнили задачу «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу», - сказал Хави.

«Реал» 11 сентября разгромил «Мальорку» на своём поле со счётом 4:1. При этом мадридцы первыми пропустили, а выйти вперёд им удалось только на 72-й минуте встречи.