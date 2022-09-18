Защитник «Барселоны» Араухо отказал клубам АПЛ

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо мог сменить клуб этим летом.

Переговоры по новому контракту с «сине-гранатовыми» проходили для уругвайца тяжело, и на определённом этапе стороны были довольно далеки от согласия. По сведениям Sport, Араухо мог продолжить карьеру в Англии, но отклонил несколько предложений от представителей Премьер-лиги. 23-летний футболист хотел остаться в «Барселоне», сумев в итоге добиться своего – контракт был продлён до 2026 года.

В текущем сезоне Рональд Араухо принял участие в семи матчах каталонского гранда во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.