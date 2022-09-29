«Барселона» запланировала продление контракта с восходящей звездой

«Барселона» рассчитывает подписать новое соглашение с левым защитником Алехандро Бальде.

18-летний футболист сумел вытеснить из основы ветерана Жорди Альбу, завоевав доверие рулевого Хави Эрнандеса, и теперь руководство планирует наградить Бальде новым трудовым договором, информирует издание Marca. Однако в каталонском клубе не намерены торопиться с решением данного вопроса, поскольку действующий контракт юного латераля истекает только летом 2024 года.

Алехандро Бальде отыграл пять матчей за «Барселону» в текущей кампании, отметившись тремя результативными передачами.