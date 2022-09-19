Кампуш объяснил, почему «ПСЖ» не стал подписывать Дембеле

Клубный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш объяснил, почему французская команда летом не стала подписывать контракт с полузащитником «Барселоны» Усманом Дембеле, который некоторое время находился в статусе свободного агента.

«Мы не подписали Дембеле по одной причине – он вингер, а мы играем по другой системе, где этой позиции нет. Мне нравится Усман, это отличный футболист, но у нас были другие планы», – цитирует Кампуша RMC Sport.

Напомним, что по новому контракту Дембеле зарабатывает куда меньше, чем по предыдущему. Ранее француз был самым высокооплачиваемым футболистом «Барселоны», а сейчас не входит даже в топ-10.