Хави предоставит Месси идеальные условия в «Барселоне»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес готовится к возвращению в клуб Лионеля Месси.

Контракт 35-летнего форварда с «Пари Сен-Жермен» истекает следующим летом, и «Барселона» активно изучает возможность возвращения своей легенды. По словам инсайдера Херарда Ромеро, главный тренер «сине-гранатовых» готов предоставить Месси максимально комфортные условия, чтобы тот показал свой лучший футбол на закате карьеры. При этом ранее сообщалось, что испанский специалист не планирует выстраивать игру вокруг аргентинца, опасаясь, что это может негативно повлиять на командный механизм.

На счету Лионеля Месси шесть забитых мячей и восемь результативных передач в 11 матчах за «ПСЖ» в текущем сезоне.