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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави побил рекорд Зидана

02 Октября 2022 • 00:21 Комментировать
Мальорка
0:1
Барселона
окончен

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес установил рекорд Ла Лиги.

С момента назначения на должность рулевого «сине-гранатовых» испанский специалист не проиграл ни одного из 18 выездных матчей чемпионата (13 побед и 5 ничьих) – лучший показатель в истории турнира, сообщает Opta. Прежним рекордсменом был Зинедин Зидан, под руководством которого мадридский «Реал» не знал поражений в 17 кряду гостевых матчах Ла Лиги в 2016 году.

В субботу «Барселона» добыла выездную победу над «Мальоркой» с минимальным счётом. В активе каталонцев 19 набранных очков после семи туров. На счету «Реала», идущего вторым, на один балл меньше, однако «сливочные» имеют одну игру в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Зинедин Зидан Хави Эрнандес Ла Лига
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