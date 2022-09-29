Ветеран «Барселоны» не перейдёт в «Атлетико»

Несмотря на слухи, центральный защитник «Барселоны» Херард Пике не станет игроком мадридского «Атлетико».

35-летний футболист всё реже появляется на поле, в связи с чем пресса активно связывает его с возможным уходом из «Барселоны». По одной из версий, на Пике претендует один из главных конкурентов «сине-гранатовых» – «Атлетико». Впрочем, эта информация не соответствует действительности, сообщает Sport. Шансы на переход ветерана в столичный клуб в настоящий момент равны нулю.

Херард Пике отыграл лишь два матча за «Барселону» в нынешней кампании, только однажды появившись в стартовом составе. Контракт опытного оборонца рассчитан до 2024 года.