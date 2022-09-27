«Барселона» будет играть на главной арене Олимпийских игр – 1992

Руководство «Барселоны» определилось с временной ареной на период реконструкции легендарного стадиона «Камп Ноу».

По информации Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» будут выступать на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаньиса уже в следующем сезоне. Отметим, что вместимость арены на горе Монжуик составляет 55 тысяч зрителей.

Сообщается, что из более чем 80 тысяч владельцев абонементов на поединки «Барселоны» свои места на другом стадионе получат около 45 тысяч. Руководство каталонцев обращалось к городскому совету с просьбой временно увеличить вместимость Олимпийского стадиона, однако был найден лишь небольшой компромисс, по которому клубу разрешат занять одну из беговых дорожек.

Напомним, что «Камп Ноу» был открыт в 1957 году. После многолетних обсуждений реконструкция была согласована весной текущего года.

