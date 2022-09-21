Педри — о Дембеле: «На поле он может делать с мячом всё, что угодно»

Полузащитник «Барселоны» Педри поделился мнением о вингере «сине-гранатовых» Усмане Дембеле.

«Он всегда меня удивляет — и на поле, и за его пределами. Мы узнали, что он станет отцом, в тот же день, когда у него родилась дочь.

На поле он может делать с мячом всё, что угодно. Очень немногие люди в мире делают то, что делает он», — приводит слова Педри Diario Sport.

Также испанец назвал Дембеле очень весёлым человеком, который приносит радость всей команде.

Дембеле перешёл в «Барселону» летом 2017 года из дортмундской «Боруссии», ранее от также защищал цвета французского «Ренна». В текущем сезоне 25-летний футболист провёл в составе «сине-гранатовых» восемь матчей, забив в них два гола и отдав четыре результативные передачи.