Депай: «Летом меня хотели подписать несколько клубов, но я решил остаться и бороться за место в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай признался, что летом мог сменить клубную прописку, но в итоге решил остаться в команде Хави Эрнандеса и бороться за место в основном составе.
«Летом меня хотели подписать несколько клубов, но оценив варианты, я решил остаться и бороться за место в «Барселоне». Мне нравится конкуренция и я не отказываюсь от своих слов. Я наслаждаюсь своим временем в «Барселоне», – цитирует Депая издание ESPN.
Мемфис перебрался в «Барселону» летом 2021 года, когда команду возглавлял ещё Рональд Куман. В этом сезоне Депай провёл два матча в чемпионате Испании, где отметился одним забитым голом.
посмотрел тот фол Пепе на Алвесе....Знаешь что, преувелична грубость фола, Пепе не бил его ногой в ногу, он сфолил, потому что не дотянулся до мяча, но он поставил ногу рядом с Алвесом, прямого удара не было, и касание было голенью/коленом, потому что Алвес на скорости уже не мог остановиться и задел ногу Пепе, споткнулся что-ли, фол был, но делать по этому эпизоду мнение, что Пепе грубиян - бредово, там больше не боли было, а клоунады....
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