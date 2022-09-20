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Чемпионат Испании. Ла Лига

Депай: «Летом меня хотели подписать несколько клубов, но я решил остаться и бороться за место в «Барселоне»

 
20 Сентября 2022 • 15:53 Комментировать (1)
Мальорка
...
Барселона
1 9.00 X 5.40 2 1.32
01.10 22:00

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай признался, что летом мог сменить клубную прописку, но в итоге решил остаться в команде Хави Эрнандеса и бороться за место в основном составе.

«Летом меня хотели подписать несколько клубов, но оценив варианты, я решил остаться и бороться за место в «Барселоне». Мне нравится конкуренция и я не отказываюсь от своих слов. Я наслаждаюсь своим временем в «Барселоне», – цитирует Депая издание ESPN.

Мемфис перебрался в «Барселону» летом 2021 года, когда команду возглавлял ещё Рональд Куман. В этом сезоне Депай провёл два матча в чемпионате Испании, где отметился одним забитым голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мемфис Депай
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МАЛЬОРКА БАРСЕЛОНА
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Комментарии (1)
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NOBODY
20 Сентября 2022 в 16:00
блин, ПОП БЛЕК, потерял новость, где писали комменты, отвечу здесь....
посмотрел тот фол Пепе на Алвесе....Знаешь что, преувелична грубость фола, Пепе не бил его ногой в ногу, он сфолил, потому что не дотянулся до мяча, но он поставил ногу рядом с Алвесом, прямого удара не было, и касание было голенью/коленом, потому что Алвес на скорости уже не мог остановиться и задел ногу Пепе, споткнулся что-ли, фол был, но делать по этому эпизоду мнение, что Пепе грубиян - бредово, там больше не боли было, а клоунады....
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