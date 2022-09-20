Депай: «Летом меня хотели подписать несколько клубов, но я решил остаться и бороться за место в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай признался, что летом мог сменить клубную прописку, но в итоге решил остаться в команде Хави Эрнандеса и бороться за место в основном составе.

«Летом меня хотели подписать несколько клубов, но оценив варианты, я решил остаться и бороться за место в «Барселоне». Мне нравится конкуренция и я не отказываюсь от своих слов. Я наслаждаюсь своим временем в «Барселоне», – цитирует Депая издание ESPN.

Мемфис перебрался в «Барселону» летом 2021 года, когда команду возглавлял ещё Рональд Куман. В этом сезоне Депай провёл два матча в чемпионате Испании, где отметился одним забитым голом.