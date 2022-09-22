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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гонсалес: Я не думаю, что окажусь в «Реале»

 
22 Сентября 2022 • 14:21 Комментировать
Мальорка
...
Барселона
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01.10 22:00

Полузащитник «Валенсии» Нико Гонсалес ответил на вопрос о возможном переходе в мадридский «Реал».

Гонсалес сказал El Larguero, что с детства был счастлив в «Барселоне», а сейчас счастлив играть за «Валенсию». Игрок отметил, что не думает о возможном переходе в «Реал».

20-летний футболист находится в «Валенсии» в аренде, права на Гонсалеса принадлежат каталонскому клубу.

В текущем сезоне испанский хавбек забил один мяч в шести матчах чемпионата Испании.

«Летучие мыши» занимают девятую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе десять набранных очков после шести туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Валенсия Барселона Нико Гонсалес
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МАЛЬОРКА БАРСЕЛОНА
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