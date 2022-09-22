Гонсалес: Я не думаю, что окажусь в «Реале»

Полузащитник «Валенсии» Нико Гонсалес ответил на вопрос о возможном переходе в мадридский «Реал».

Гонсалес сказал El Larguero, что с детства был счастлив в «Барселоне», а сейчас счастлив играть за «Валенсию». Игрок отметил, что не думает о возможном переходе в «Реал».

20-летний футболист находится в «Валенсии» в аренде, права на Гонсалеса принадлежат каталонскому клубу.

В текущем сезоне испанский хавбек забил один мяч в шести матчах чемпионата Испании.

«Летучие мыши» занимают девятую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе десять набранных очков после шести туров.