«Барселона» и «Атлетико» приблизились к договорённости по Гризманну

Мадридский «Атлетико» в скором времени может оформить выкуп Антуана Гризманна у «Барселоны».

Нападающий арендован мадридцами до конца сезона 2022/23 с обязательством выкупа при достижении игроком определённого количества игровых минут. Первоначальная сумма выкупа, прописанная в договоре, – 40 млн евро, однако стороны могут сойтись на других условиях. Как сообщает журналист Ферран Корреас, уже в ближайшие недели «Барселона» может принять предложение «Атлетико» по французу в размере 25 млн евро плюс бонусы.

Антуан Гризманн отметился тремя забитыми мячами в текущем сезоне, лишь однажды появившись на поле с первых минут.